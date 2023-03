A Peschiera del Garda si festeggia il carnevale: sfilata dei carri allegorici, come cambia la viabilità

Dopo il successo riscosso nel corso delle prime quattro edizioni e dopo l’interruzione forzata imposta dalla situazione di emergenza sanitaria nazionale, l’assessorato alla cultura e alle manifestazioni del Comune di Peschiera propone la quinta edizione del tradizionale "Carnevale a Peschiera del Garda". L'attesissimo appuntamento si svolgerà domenica 2 aprile 2023, a partire dalle ore 14.30. La sfilata dei carri allegorici e delle maschere tra le vie arilicensi si inserisce anche quest’anno nel calendario itinerante degli appuntamenti del Coordinamento Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.

Il Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona è l’ente che raccoglie tutte le maschere della tradizione italiana, simboli della cultura popolare nostrana. Il carnevale a Peschiera, come ricordato in una nota del Comune, è tornato in auge nel 2016, dopo ben venticinque anni di assenza: «Orgogliosi del successo riscosso nelle scorse edizioni, non potevamo non riproporre quella straordinaria manifestazione che è il carnevale, fucina di tradizione, cultura popolare, creatività, gioia e svago per grandi e piccini. - ha commentato la vicesindaca con delega alla cultura e alle manifestazioni, Elisa Ciminelli - Il carnevale è un momento che merita di essere celebrato, un evento fortemente voluto da questa amministrazione ma che spero possa rispondere anche ai desideri dei nostri cittadini».

Anche quest’anno parteciperà alla sfilata la maschera caratteristica e tradizionale della cittadina, quella del Doge di Peschiera, figura che richiama la dominazione veneziana degli anni compresi tra il Quattrocento e il Settecento e che diede alla fortezza la tipica struttura pentagonale.

Il percorso della sfilata e relative chiusure al traffico

La sfilata partirà da via Parco Catullo e proseguirà attraversando Ponte San Giovanni e Riviera Carducci. Il corteo proseguirà in viale Risorgimento e quindi in via Milano, svolterà a destra in via Verdi e tornerà indietro percorrendo Lungolago Mazzini, in senso contrario alla normale direzione di marcia. Il percorso “ad anello” è stato accuratamente studiato in funzione delle dimensioni dei carri e della particolare morfologia delle nostre strade. La presentazione e premiazione dei partecipanti si svolgerà alle ore 16.30 circa, fronte porto Centrale di Peschiera. Il corteo proseguirà facendo ritorno in Parco Catullo.

Durante la manifestazione, secondo quanto riferito da Comune di Peschiera del Garda, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso interessato dal corteo dei carri allegorici e sarà istituito il divieto di transito veicolare dalla rotatoria “Largo Pederzoli” di via Venezia, fino alla rotatoria di via Forte Papa, all’intersezione con via Milano, dalle ore 13 fino al termine della manifestazione (prevista ore 18.30 circa, per esigenze di pulizia strade). Sarà garantito inoltre il parcheggio di Porta Brescia, Campo Sportivo, Piazza Ferdinando di Savoia e Mandracchio.

Per maggiori dettagli sulle chiusure al traffico, si consiglia di fare riferimento all’ordinanza viabilistica specifica, emanata dal Comando di Polizia Municipale e pubblicata sul sito del Comune e relativa pagina facebook istituzionale del Comune di Peschiera del Garda.