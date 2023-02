Apertura straordinaria per il parcheggio San Zeno in occasione del carnevale veronese

Si avvicinano i giorni clou del carnevale veronese, che il 17 febbraio vedrà la città invasa dai carri allegorici per la tradizionale sfilata del Venerdì Gnocolar. Sono diversi però gli appuntamenti nel programma del Bacanal del Gnoco, giunto alla sua 493a edizione, che vedrà in questi giorni il Villaggio di carnevale allestito al Giardino d'estate, l'area di quasi 4 mila metri quadrati riqualificata lo scorso settembre dall'amministrazione situata tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra.

Per l'occasione, visto l'alto numero di visitatori atteso nel capoluogo, AMT ha informato che il parcheggio San Zeno sarà aperto nei seguenti orari:

giovedì 16 febbraio dalle 08 alle 23.30;

venerdì Gnocolar 17 febbraio dalle 08 alle 23.30;

sabato 18 febbraio dalle 08 alle 23.30;

domenica 19 febbraio dalle 08.00 alle 23.30.

La tariffa sarà unica al prezzo di 5 euro: si pagano all’ingresso e si può sostare fino alla chiusura.

Questa apertura straordinaria si aggiunge all'apertura mensile in occasione del mercatino dell'antiquariato (queste le date: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1° ottobre, 5 novembre, 3 dicembre), che prevede la stessa tariffa unica di 5 euro, con orario di apertura dalle 8 alle 23.30.