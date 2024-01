A Verona la pioggia non ferma il carnevale: si è ufficialmente aperto il 494esimo "Bacanal del Gnoco"

La pioggia non ferma di certo il Carnevale di Verona, che oggi ha aperto ufficialmente i battenti con il 494° Bacanal del Gnoco. La “bagnata” statua del Papà del Gnoco, svelata in Piazza San Zeno, sarà dunque il fortunato simbolo che ci accompagnerà fino al 15 febbraio, in oltre un mese di soprese e grandi eventi. L’avvio del Carnevale è stato salutato presso gli spazi della Gran Guardia con grande affluenza delle maschere della città e della provincia di Verona, dalle autorità cittadine: il vicepresidente della provincia David Di Michele, il consigliere della Regione Veneto Enrico Corsi, per il Comune di Verona i consiglieri comunali e componenti della Commissione paritetica Luigi Pisa, Sergio Tonni e in rappresentanza del sindaco, Alessia Rotta, il presidente del Centro coordinamento del carnevale della provincia Loretta Zaninelli e il presidente del Comitato carnevale Bacanal del Gnoco e del Centro coordinamento delle Maschere Italiane Valerio Corradi.

Le autorità hanno ribadito l’importanza del Carnevale di Verona per il valore storico e culturale della tradizione che rappresenta. Da segnarsi in agenda le prossime date di festa: il 21 gennaio in piazza San Zeno si svolgerà la grande Festa del Papà del Gnoco che per questa edizione sarà eletto, su decisione presa all’unanimità dai membri del Direttivo del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, in conclave pubblico alla presenza dei 21 Papà del Gnoco. Una cosa che non avveniva dal 2014 e mai successa durante la presidenza Corradi.

Si tratta di un’affascinante cerimonia, dal sapore di altri tempi che prevede la votazione in una location mobile allestita in Piazza San Zeno, dove i Papà del Gnoco si ritireranno per eleggere il 494° Sire di Verona. In caso di fumata nera, si continuerà la discussione, finché giunti alla decisione definitiva, con fumata bianca, sarà proclamato il nome del prescelto. Al termine, la tradizionale distribuzione degli Gnocchi in Piazza San Zeno. Il 23 gennaio verrà incoronato il 494° Papà del Gnoco in Gran Guardia.

Per questa edizione del Carnevale 2024, tra le prestigiose collaborazioni internazionali, anche l’atteso ritorno a Verona dell’Euro-carnevale, manifestazione prevista il prossimo 26 gennaio, con l’arrivo in città di oltre 1.600 musicanti e figuranti da tutta Europa, che sarà ufficialmente presentata in una conferenza stampa, nella sede veneziana della Regione del Veneto, il prossimo 16 gennaio.

Il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, Valerio Corradi, ha espresso il suo entusiasmo per un’edizione che si annuncia davvero elettrizzante. «Il Carnevale di Verona - ha detto Corradi - non è solo la grande manifestazione del Venardì Gnocolar, che ricordiamo quest’anno si svolgerà il 9 febbraio, ma è l’insieme di ritualità storica, di innovazione, volontariato e solidarietà che prepara e coordina oltre 50 eventi in città e 70 in provincia. Un’organizzazione che va sostenuta dalle istituzioni nei fatti, con forza e continuità».