Pirati e sirene alla scoperta del mare: il carnevale al Sea Life Aquarium

Oggi e domani, 12 e 13 febbraio, al Sea Life Aquarium si festeggia il carnevale con due giornate tutte dedicate al divertimento e alla scoperta del mondo marino.

Dalle 11 alle 15, i bambini potranno divertirsi ad esplorare, attraverso una serie di attività educative, l’habitat marino e conoscere le affascinanti specie che lo popolano. L’obiettivo è stimolare la loro creatività e allo stesso tempo la consapevolezza sul mondo che li circonda, mettendo in luce temi importanti come quello dell’inquinamento. E sarà disponibile anche il servizio truccabimbi che permetterà ai più piccoli di completare i loro travestimenti.

Il percorso di visita all'acquario permette di compiere un viaggio alla scoperta del mondo sottomarino, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze e cavallucci marini. È possibile ammirare i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene 850mila litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e altri pesci.

Infine, da quest’anno l'acquario ha ampliato il suo ventaglio di proposte didattiche tra visite guidate e nuovi laboratori interattivi, pensati ad hoc per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. E per questa speciale occasione, da oggi a mercoledì 14 febbraio, acquistando un biglietto a tariffa intera in biglietteria, si ottiene un ingresso omaggio valido per bambini fino ai 12 anni vestiti in maschera.