Piazza Santa Toscana

Veronetta è pronta a festeggiare il carnevale e attende Papà del Gnoco

Avrà luogo mercoledì, in piazza Santa Toscana, l’evento "Evviva le mascherine di Veronetta". «L’intenzione è di far convogliare le maschere nella piazza per viverla insieme e socializzare», ha spiegato il consigliere della 1a Circoscrizione Andrea Avanzi