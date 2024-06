Estate Teatrale Veronese, inaugurano i mini abbonamenti scontati: «Vogliamo rendere il teatro più accessibile a tutti»

Tre pacchetti speciali studiati per offrire al pubblico mini abbonamenti scontati fino al 50%. È questa l’interessante novità introdotta per l’edizione 2024 dell’Estate Teatrale Veronese al Teatro Romano. Un’idea condivisa da Arteven, approvata venerdì 31 maggio dalla giunta comunale su proposta dell’assessora alla cultura Marta Ugolini. Un'idea nata per incrementare ulteriormente la visibilità del festival e soprattutto la partecipazione da parte del pubblico.

Due pacchetti per tre spettacoli, con una scontistica del 30%, che prevedono: un "Carnet Festival Shakespeariano", per assistere a Amleto, Molto rumore per nulla e Sogno di una notte di mezza estate; un "Carnet Settembre Classico", per assistere a Sior Todero Brontolon, Fedra e Elettra. E un pacchetto denominato "Dittico Prato Inglese", che prevede l’acquisto congiunto dei biglietti gli spettacoli Romeo e Giulietta e After Juliet ad un prezzo agevolato del 50%.

«Vogliamo rendere il teatro più accessibile a tutti - spiega l’assessora alla cultura Marta Ugolini - per questo abbiamo pensato di arricchire la scontistica tradizionale, già prevista per giovani, anziani e specifiche categorie di utenti, offrendo dei carnet. Senza avere la rigidità di un vero e proprio abbonamento al festival, che mal si concilierebbe con il periodo estivo, i carnet consentono di frequentare ripetutamente gli spettacoli, creando un legame più forte tra l'Estate Teatrale Veronese e il suo pubblico».