Bravi ha scelto il direttore sanitario e quello amministrativo dell'Aoui di Verona

Callisto Bravi, direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui), ha nominato la dottoressa Matilde Carlucci come direttore sanitario e il dottor Roberto Sembeni come direttore amministrativo dell'Aoui. Le nuove nomine saranno operative a partire da domani, 28 giugno.

Matilde Carlucci è laureata in medicina-chirurgia all'università di Roma La Sapienza, è medico specialista in igiene e medicina preventiva ed esperta in programmazione socio-sanitaria e organizzazione ospedaliera, con numerose pubblicazioni scientifiche a riguardo. Ha già ricoperto diversi incarichi dirigenziali, tra i quali quello di direttore medico della Direzione Medica Bassano Azienda Ulss 7 Pedemontana.

Roberto Sembeni si è laureato in economia e commercio (indirizzo giuridico) all'università Cà Foscari di Venezia. Dopo aver maturato esperienze di direzione sia in aziende pubbliche che private appartenenti al settore sanitario, socio-sanitario e manifatturiero, Sembeni è entrato in Aoui dal 2008, ricoprendo diversi ruoli in ambito amministrativo.



(Roberto Sembeni)