Caressa e Sintini a colloquio con quasi 700 studenti veronesi per "Allenarsi al Futuro"

«Abbiate il coraggio di cambiare le cose, impegnatevi, preparatevi e studiate; non ascoltate chi dice che non ce la farete». E poi: «So che è più facile cercare alibi, ma non lasciatevi condizionare e non abbiate paura se non siete perfetti, perché anche se non è la giornata perfetta ci si può sempre migliorare». Sono i messaggi che Fabio Caressa e Giacomo Sintini hanno indirizzato ai quasi 700 studenti che, giovedì mattina, hanno partecipato all’incontro "Allenarsi al Futuro", nell’ambito del progetto Sei nel Posto Giusto. Coinvolti i ragazzi delle 4° e 5° degli Istituti Silva Ricci, Medici e Minghetti di Legnago e Bolisani di Isola della Scala che hanno potuto dialogare con i due campioni.

Grande soddisfazione per il sindaco del Comune di Nogara, e presidente della Provincia, Flavio Pasini, che ha sottolineato l’immportanza della formazione per gli studenti: «Oggi i protagonisti sono stati i giovani, quasi 700 studenti di 33 classi degli istituti della Pianura veronese. La scuola deve essere per loro una palestra che li prepari alla vita e al mondo del lavoro e i due ospiti di oggi, Giacomo Sintini e Fabio Caressa, sono due esempi eccezionali di come i sacrifici e l’impegno portino a raggiungere i propri obiettivi».

Un aspetto sottolineato anche dall’assessore del Comune di Nogara Francesca Forigo: «Abbiamo colto l’entusiasmo dei ragazzi che per un’ora e mezza hanno dialogato e posto domande a due veri campioni. Hanno ascoltato i loro suggerimenti, gli spunti su come "allenarsi" per migliorarsi e per guardare al futuro e a una possibile carriera con fiducia».

Soprattutto di futuro, infatti, si è parlato durante il webinar, partendo dai concetti di impegno personale, gioco di squadra, sfide e prospettive. Lo sport usato come filo conduttore tra formazione e futuro, con le testimonianze del giornalista sportivo Caressa, intervistato dal pallavolista Giacomo Sintini.

«È stata un’esperienza bellissima. Mi ha fatto molto piacere siano arrivate tante domande, dimostrazione della curiosità dei ragazzi – ha commentato Caressa, che durante il webinar ha raccontato aneddoti e curiosità sulla sua lunga carriera nel mondo del giornalismo e dello sport, spiegando l’importanza del lavoro di gruppo, della perseveranza e del coraggio -. Conosco bene le potenzialità di questa generazione, attenta al sociale e sotto molti aspetti più avanti rispetto alla mia, ma talvolta fragile sotto altri aspetti. Ho voluto quindi infondere loro coraggio, perchè abbiamo bisogno di loro e della loro forza per cambiare il nostro Paese. L’Italia non è un Paese per giovani, ma può e deve diventarlo e per diventarlo c’è bisogno del loro apporto e del loro coraggio».

«È sempre molto bello incontrare ragazze e ragazzi delle scuole, soprattutto quelli di questa età, che si stanno avvicinando al mondo ‘dei grandi’, quello degli impegni lavorativi – ha dichiarato Giacomo Sintini - È gratificante confrontarsi con loro e potergli fornire gli strumenti utili grazie alle nostre esperienze. La nostra intenzione non è di insegnargli qualcosa, ma semplicemente di coinvolgerli e appassionarli raccontando le nostre esperienze».

"Incontro con i Campioni" è l'appuntamento dedicato ai ragazzi, ma il progetto Sei nel Posto Giusto, ideato dal Comune di Nogara in collaborazione con Ball Beverage Packing Italia, prosegue con gli incontri online pensati per le famiglie e gli insegnanti.