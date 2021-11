Carichi di lavoro enormi, radiologia dell'ospedale di Borgo Roma in difficoltà

Il segretario regionale di Ugl Salute Veneto Stefano Tabarelli ha denunciato le difficoltà che stanno incontrando i tecnici di radiologia dell'ospedale di Borgo Roma di Verona.

«La carenza di personale - ha dichiarato il sindacalista - sta provocando un forte stress negli operatori in servizio costretti a enormi carichi di lavoro. A fronte di otto fuoriuscite sono stati assunti solamente due nuovi tecnici. Una soluzione tampone che non rimargina una ferita profonda. Chi doveva godere del riposo è stato richiamato in servizio e sono state sospese ferie già programmate. In queste condizioni è difficile, per gli operatori coinvolti, fornire un'adeguata qualità del lavoro. Per questo richiamiamo i vertici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona al proprio senso di responsabilità per porre a fine a una situazione inaccettabile».