Comitato per l'ospedale di Villafranca: «Al Magalini mancano medici e primari»

Il comitato a sostegno dell'ospedale di Villafranca ha espresso preoccupazione per la mancanza di medici e primari in alcuni reparti del Magalini. Una mancanza che non permetterebbe di rispettate le schede di dotazione ospedaliera adottate dalla Regione Veneto nel 2018.

Per il comitato, l'attuale situazione sarebbe stata favorita dai periodi in cui il Magalini è stato riconvertito in ospedale Covid durante la pandemia. «Non avendo la possibilità di approfondire la preparazione nella propria specialità, i medici hanno preferito trasferirsi altrove - ha fatto sapere il comitato per l'ospedale di Villafranca - In particolare nell'area medica mancano pneumologi e neurologi. E questo comporta la diminuzione dei posti letto ma anche che le visite ambulatoriali vengono diradate con la conseguenza che non si trova posto all'ospedale per le prestazioni specialistiche».

Per risolvere questo problema, il Magalini deve diventare un polo capace di attirare medici. Obiettivo raggiungibile, secondo i membri del comitato, con «reparti forniti di adeguate e moderne attrezzature» e con la possibilità di aggiornamento costante per i medici.

Ma oltre ai medici mancano anche i primari nei reparti di ortopedia e traumatologia, di cardiologia e di oculistica. «Il concorso per trovare un primario di ortopedia e traumatologia è stato bandito nel 2020, è stato stato fatto lo scritto, è stata nominata la commissione e poi non si è proceduto - ha riferito il comitato a sostegno del Magalini - Lo stato attuale è di "ammissione", ma non ha avuto alcun seguito. Sono 6 anni che tale reparto non ha il primario, ci auspichiamo che al più presto questo importante ruolo venga ricoperto da un primario stabile che possa programmare e seguire le attività immediate e nel futuro. Analogamente il reparto di cardiologia non ha il primario. Il concorso bandito non ha avuto seguito e risulta scaduto. E per il primario di oculistica non sono stati banditi concorsi negli ultimi anni».

Un problema, quello della mancanza dei medici, che non riguarda solo il Magalini ma tutto il Veneto. E per la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda sarebbe necessario «creare le condizioni necessarie affinché il personale non fugga, rivolgendosi alle strutture private o a quelle pubbliche in altre regioni. Da tempo registriamo un imponente malessere tra i dipendenti della sanità regionale, anche a causa di alcuni fattori organizzativi che stanno rivelandosi vere e proprie cronicità».