Carenza di medici, Bigon: «Solo soluzioni tampone, ma servono investimenti»

Anche nel 2023 e probabilmente anche nei prossimi due anni resterà negativo il saldo dei medici di base nel Veronese. Vuol dire che i camici bianchi che andranno in pensione sono di più dei giovani colleghi che prenderanno il loro posto. Molti cittadini veronesi, quindi, rischiano di rimanere senza medico di famiglia, sia in città che in provincia.

Il problema non c'è solo nel territorio scaligero e la Regione Veneto, per tamponarlo, ha rinnovato le misure straordinarie di contrasto alla carenza dei medici di medicina generale. Misure che, nel Veronese, vengono adottate ma che potrebbero non bastare per garantire a tutti una copertura sanitaria territoriale.

Ad esempio, circa un medico su quattro in provincia di Verona ha approfittato della deroga concessa dalla Regione ed hanno aumentato a 1.800 il proprio massimale di pazienti assistibili. Ci sono poi diversi giovani medici che non hanno ancora terminato la scuola di specializzazione in medicina generale ma che hanno già preso alcuni incarichi temporanei o provvisori. E in più ci sono le cosiddette "guardie mediche diurne", ovvero il Servizio Medico Distrettuale messo a disposizione esclusivamente di quei cittadini rimasti senza medico di base.

Si tratta però di misure emergenziali, come lamentato dalle consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Francesca Zottis. «Servono invece investimenti cospicui e mirati perché la medicina territoriale non si tampona - hanno dichiarato Bigon e Zottis - In provincia di Verona sono molti i pensionamenti previsti a breve: 100 in due anni. E al contempo i medici che saranno formati dalla scuola di formazione non saranno sufficienti a coprire questo turn over. Alla base di questo buco gigantesco c’è una decennale ed errata programmazione regionale: basta considerare il fatto che il Veneto si colloca all’ultimo posto in Italia per numero di borse di formazione. La prima cosa da fare è dare subito un maggior supporto amministrativo ai medici, in modo da liberarli del carico burocratico che pesa per il 70% del loro lavoro. Solo così è pensabile l'aumento del numero degli assistiti per un periodo comunque non superiore ai tre anni. Contemporaneamente, vanno implementate le borse di formazione e vanno fatti i giusti investimenti per rendere attrattiva la professione e scongiurare l’emorragia di chi abbandona. La sanità pubblica d'eccellenza è tale se si investe in prevenzione e dunque su una forte sanità territoriale».