Carenza di personale in Aoui, infermieri lavorano 12 ore o nel giorno di riposo

Il sindacato Nursing Up denuncia una grave carenza di personale infermieristico negli ospedali veronesi, soprattutto nelle terapie intensive dell'Azienda ospedaliera universitaria intergrata di Verona (Aoui). Lunedì scorso, 27 maggio, Nursing Up ha scritto all'azienda chiedendo di convocare un tavolo tecnico aziendale urgente. «In assenza di risposta, siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione e chiederemo un incontro davanti al prefetto», ha dichiarato Guerrino Silvestrini, responsabile di Nursing Up Veneto.

Le quattro aree intensive dislocate tra Borgo Roma, Borgo Trento e Polo Confortini, servendo la chirurgia, la cardiochirurgia e la neurorianimazione, accolgono complessivamente una sessantina di posti letto. Ma l'assistenza non può essere ottimale perché mancherebbero più di una decina di infermieri, secondo il sindaco, che denuncia l'utilizzo del trattenimento in servizio come strumento ordinario per coprire malattie e assenze improvvise. E questo significa, ad esempio, il rientro in servizio nel giorno di riposo oppure la richiesta al personale già presente in corsia di non smontare dopo 7 ore di turno (o le 10 di turno notturno) e di rimanere in servizio fino alla 12esima ora. «Il problema si trascina da tempo ma adesso siamo vicini al punto di non ritorno - ha spiegato Silvestrini - Pur comprendendo le difficoltà dell’azienda nel reperire professionisti, la stanchezza del personale per i picchi di lavoro da coprire è un problema cogente e l'azienda non può procedere limitandosi a spremere i professionisti sanitari abusando delle chiamate in servizio. Per questo abbiamo chiesto alla direzione di convocare un tavolo urgente, nel quale discutere la situazione, senza procrastinare oltre il tema della distribuzione dei 407mila euro che la Regione Veneto ha assegnato ad Aoui come risorse per la riduzione delle liste di attesa e per le prestazioni aggiuntive del personale in particolari situazioni emergenziali. Noi chiediamo con forza che una quota di queste risorse, così come disposto dall’accordo regionale dell’aprile scorso, venga destinata a pagare con 50 euro l’ora tutti i professionisti sanitari dell’azienda ospedaliera richiamati in servizio o coinvolti per prestazioni aggiuntive fuori orario istituzionale, quale doveroso segnale di riconoscimento per l’impegno, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrati quotidianamente sul campo. Gratificare il personale è anche un modo per contenere il fenomeno delle dimissioni e quindi la perdita di know how infermieristico altamente qualificato».

E le criticità segnalate da Nursing Up riguarderebbero anche la figura dell'infermiere Met (medical emergency team) che, a causa degli organici insufficienti, si trova spesso a dover gestire più pazienti contemporaneamente: due in reparto più le emergenze che ci sono in tutto l’ospedale. «Torniamo a ribadire che il personale Met, per la delicatezza del lavoro svolto su pazienti altamente critici e per l’imprevedibilità dei tempi di assenza dal reparto, non può avere in carico due o più pazienti insieme, perché ne va della sicurezza dell’operatore e del cittadino», ha aggiunto il responsabile regionale di Nursing Up Veneto.

La carenza di personale nelle aree intensive impatta in maniera particolare nella realtà ospedaliera di Verona che è centro hub di terzo livello con tutte le specialità cliniche e chirurgiche, pazienti da tutto il Veneto e anche da fuori regione, gestendo le patologie più complesse, dai grandi ustionati ai politraumi, e tutte quelle problematiche che richiedono cure intensive con l’ausilio di strumenti invasivi per mantenere in vita il paziente.