Una card permette ai veronesi di visitare musei e monumenti della città a 12 euro per tutto l'anno

La bella stagione può essere l’occasione per vivere di più la propria città e scoprirne le tante bellezze storico-artistiche. E per farlo, da quest’anno, i veronesi hanno una nuova opportunità in più.

È la My IMUV Card, una card nominativa che al costo di 12 euro all’anno, permette a tutti i residenti nel Comune di Verona di visitare gratuitamente e senza limiti d’ingresso, i Musei e Monumenti del sistema dei Musei Civici, con esclusione della Casa di Giulietta.

La card è richiedibile dalla maggiore età. I giovani fino ai 17 anni entrano gratuitamente in tutti i Musei e Monumenti civici.

Un’occasione da non perdere, per vivere un’estate diversa in città.

Due le modalità di acquisto:

Online, Fornendo i dati dell’intestatario residente nel comune di Verona e con pagamento con carta di credito. Al termine dell’acquisto, la card potrà essere stampata direttamente dall'acquirente.

Alla biglietteria della Galleria d'Arte Moderna esibendo un documento d'identità valido.

La My IMUV Card è valida 1 anno dalla data dell’acquisto, con possibilità di rinnovo, e permette di visitare: Anfiteatro Arena, Arche Scaligere, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi 'G.B. Cavalcaselle' alla Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano.

L’accesso a Musei e Monumenti è consentito secondo gli orari e le modalità in vigore. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dei Musei civici.