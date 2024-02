Accesso illimitato ai musei civici per i residenti a 12 euro per un anno: disponibile a Verona la My IMUV Card

Si chiama My IMUV Card e a partire da giovedì 1° febbraio può essere richiesta dai residenti nel Comune di Verona per accedere illimitatamente per un anno, al costo di 12 euro, in tutti i musei e monumenti del sistema dei Musei civici, ad esclusione della Casa di Giulietta.

Può essere acquistata a partire dai 18 anni, mentre i giovani fino ai 17 anni entrano gratuitamente in tutti i musei e monumenti civici. Si può ottenere:

Online, fornendo i dati dell’intestatario residente nel comune di Verona e con pagamento con carta di credito. Al termine dell’acquisto, la card potrà essere stampata direttamente dall'acquirente.

Nella biglietteria della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione, in cortile Mercato Vecchio, esibendo un documento d'identità valido.

La card nominativa è valida un anno e al costo di 12 euro permette di visitare: Anfiteatro Arena, Arche Scaligere, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano.

«Le nuove tariffe dei Musei Civici, che l’Amministrazione introduce contestualmente alla tessera riservata ai cittadini e alle cittadine residenti nel Comune di Verona, mirano a riequilibrare i rapporti tra siti museali fortemente turistici e realtà di grande pregio culturale da far scoprire e riscoprire a tutti i visitatori – dichiara l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –. Un’attenzione particolare è riservata ai giovani che godranno di particolari agevolazioni. Vogliamo promuovere un contatto frequente e ravvicinato con i musei, capace davvero di migliorare la qualità della vita dei veronesi, che non solo vivono in una città ricca di edifici e di architetture ma ora possono fruire facilmente di un patrimonio di collezioni e siti museali a dir poco straordinario».