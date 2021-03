È arrivata la primavera, stagione del carciofo. Citres lo propone in diversi modi

L'azienda conserviera veronese Citres suggerisce il mangiare sano come prima cura di sé, delle proprie funzioni fisiche ma anche mentali, consumando le verdure di stagione e i prodotti più adatti alla salute. E quest'anno il primo dei consigli Citres è il carciofo. Fresco, gustoso e facile da preparare, è un prodotto della terra ricco di elementi nutritivi e di numerose proprietà farmacologiche, tra le principali quella antiossidante e depurativa. Carciofi freschi o grigliati sono un ottimo punto di partenza per nutrire l'organismo di potassio ma anche di fosforo, magnesio, ferro, calcio, zinco e vitamine.

Citres propone il carciofo in diverse varianti: dalla crema per un aperitivo sfizioso, pronta all'uso anche come condimento per una pasta, fino ai quartini di carciofi preparati esclusivamente nei periodi di aprile e maggio quando questi ortaggi sbucano dal terreno, mantenendo inalterati proprietà organolettiche e nutritive. E poi i carciofini alla giudea, conditi con aglio e prezzemolo, o i carciofi rustici. Chiudono la gamma i carciofi interi, quelli con gambo e le foglie nelle confezioni da ristorazione.