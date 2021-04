Carabinieri di Verona in aiuto degli anziani per prenotare il vaccino anti Covid-19

Ha preso il via l’iniziativa dell’Arma dei carabinieri, volta ad assistere le fasce più deboli e fragili della popolazione nelle procedure di prenotazione per la somministrazione del vaccino.



I Comandi delle stazioni della provincia di Verona, d’intesa con gli Enti locali, supporteranno la popolazione più anziana, con difficoltà di deambulazione o residenti nelle frazioni più isolate, nelle procedure di prenotazione online. Basta contattare il 112 e chiedere il supporto dei carabinieri, che si recheranno presso l’abitazione delle persone maggiormente in difficoltà, dove verrà perfezionata per via telematica la procedura per la prenotazione del vaccino.Il medesimo supporto verrà fornito alle persone più anziane in grado di raggiungere le caserme carabinieri, dove verranno aiutate nelle fasi della prenotazione.