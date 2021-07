Giocata fortunata al 10eLotto a Caprino Veronese: vinti 100 mila euro

Umbertide, in provincia di Perugia, festeggia una quaterna al Lotto da 122.375 euro, riferisce Agimeg. L'appassionato ha giocato la combinazione 6, 31, 46, 90 sulla ruota di Firenze. L'uscita del 90, da sempre molto caro agli appassionati del Lotto, ha contribuito a innalzare il montepremi della ruota toscana che in totale ha distribuito vincite per oltre 1,5 milioni di euro. È stata la più generosa del concorso, solo l'opzione Tutte ha superato gli 1,6 milioni.

A Caprino Veronese è finito invece un 9 al 10eLotto che ha fruttato 100mila euro grazie a un'estrazione frequente. Il gioco ha anche regalato due premi da 50mila euro a Verbania, e a Bovisio Masciago (Monza Brianza). Complessivamente il concorso di ieri ha regalato premi per quasi 34 milioni di euro, la versione classica del gioco ha sfiorato i 6,5 milioni, mentre iol 10eLotto ha toccato i 26,6 milioni. Dall'inizio dell'anno sono stati vinti oltre 3 miliardi 353 milioni di euro. Nessuna novità infine per quanto riguarda la classifica dei centenari, in testa svetta il 24 di Firenze nell'urna da 129 concorsi, seguono il 22 e il 59 della Nazionale (rispettivamente a quota 117 e 111) e quindi il 49 di Torino promosso centenario proprio con l'estrazione di ieri.