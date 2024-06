ll Capodanno senza fuochi di Verona premiato alla Fiera delle belle notizie di Vedelago

Fra i protagonisti della sesta edizione della Fiera delle belle notizie di Vedelago, in provincia di Treviso, anche il Comune di Verona. Sono state 140 le nuove belle notizie premiate quest’anno, scelte tra mille proposte, e tra queste anche il progetto "Capodanno senza fuochi. Anche Verona dice no" promosso dall’amministrazione veronese. Presente per la speciale occasione il sindaco Damiano Tommasi, appositamente invitato dalla studentessa di terza media Lisa Michielin dell'Istituto Comprensivo Statale di Vedelago, ideatore e promotore della Fiera, accompagnato dal consigliere delegato alla tutela degli animali Giuseppe Rea. È stata infatti la giovane studentessa ad intercettare la bella storia veronese e a proporla alla scuola fra quelle meritevoli di un riconoscimento.

La manifestazione, realizzata con il sostegno del Comune di Vedelago e la collaborazione dell’azienda Molino di Ferro Spa, punta da anni a valorizzare le notizie belle scovate dai ragazzi di terza media nel corso dell’anno consultando alcuni quotidiani. «Sono sempre di più le persone che vivono da sole, molte delle quali in compagnia di un animale di affezione - ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi -. Sempre di più si sente la necessità di porre maggiore attenzione sul tema, per rispettare gli animali e soprattutto consentire una positiva convivenza con loro all’interno delle nostre città. Tutto questo anche a discapito di alcune vecchie tradizioni che possono generare, come nel caso dei fuochi d’artificio, un problema per gli animali e per i cittadini e le cittadine più fragili».

Lisa Michelin, nella sua lettera d’invito al sindaco Damiano Tommasi, ha scritto: «Ho trovato questa notizia molto corretta che mi ha colpito personalmente in quanto ho degli animali domestici che quest'anno ho rischiato di perdere per colpa dei fuochi. Ritengo che più Comuni d'Italia dovrebbero seguire il suo esempio dato che quasi tutte le famiglie d'Italia hanno degli animali domestici che ne risentono dato il loro udito molto fine, come scritto nella sua notizia e detto dal consigliere dell'Ordine dei medici e veterinari di Verona, il dottor Francesco Soffi».

Il consigliere Giuseppe Rea ha quindi aggiunto: «È stata una giornata molto bella e speciale per la nostra città. Il premio consegnato al sindaco e la partecipazione di così tanti giovani mi ha riempito il cuore di orgoglio ma anche di speranza. Sono infatti convinto che la sensibilità delle nuove generazioni nei confronti degli animali, e non solo di quelli di affezione, sia sempre maggiore, in quanto vi è sempre più consapevolezza della loro importanza come elemento imprescindibile delle nostre vite, delle nostre famiglie e di valorizzazione delle nostre città».