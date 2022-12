Tutto esaurito e liste di attesa per il Capodanno nei quartieri dedicato agli over 60

Più che sold out, ci sarebbero addirittura le liste d’attesa per il Capodanno nei quartieri riservato ai veronesi over 60. Dal Comune di Verona infatti spiegano che qualche decina di cittadini starebbe infatti sperando nelle disdette dell’ultima ora per partecipare alla nuova formula proposta quest’anno dall’Amministrazione per festeggiare l’arrivo del 2023.

Una novità che non solo ha trovato l’entusiasmo dei diretti interessati ma che ha anche superato le migliori aspettative, esaurendo in pochi giorni i 670 posti disponibili e aumentandoli ben oltre i 700. Ciò per effetto della disponibilità di alcune associazioni organizzatrici che hanno fatto il possibile per esaudire tutte le richieste. È così che al Centro di Comunità della Fevoss in via Santa Toscana, gli over 60 che dopo le cena si scateneranno sulla pista con la musica dal vivo sono aumentanti di 20 unità, passando da 60 a 80 partecipanti. Idem per la festa in programma nella sala civica del quartiere Stadio. Così tante le prenotazioni all’associazione Blu Star Dance che gli organizzatori, vista l’ampiezza degli spazi, hanno potuto quasi raddoppiare i partecipanti.

«Una risposta che va oltre le aspettative – afferma l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni -. Eravamo certi che i cittadini avrebbero apprezzato la nuova formula proposta per il Capodanno, che consente di festeggiare vicino a casa e spendendo una cifra contenuta. C’è poi il valore aggiunto della varietà organizzativa, dove le cene tradizionali si alternano al buffet e dove la musica non manca mai, seppur proposta in modalità diverse. Ringraziamo le associazioni del territorio che, su impulso dell’Amministrazione comunale, si sono attivate per promuovere varie proposte e dare ai veronesi la possibilità di festeggiare nel migliore dei modi l’ultima sera dell’anno».

Le associazioni coinvolte sono: Fevoss, ASD Horse Valley, Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste, Blu Star Dance Asd, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige, Associazione Tamzarà, Auser Volontariato Europa Unita, Circolo Acli Verona Sud Ovest e Associazione La Mongolfiera. La quota massima di partecipazione è di 20 euro a persona, variabile in base all’intrattenimento proposto. Gli spazi per ospitare le iniziative sono stati individuati nelle zone più centrali e servite dei quartieri, in modo da essere raggiunte facilmente da tutti.