Capodanno nei quartieri, seconda edizione da tutto esaurito e si pensa già al 2024

C’è chi ha ritrovato un vecchio compagno di scuola che non vedeva da anni e chi ha goduto, vicino a casa, di una serata di festa insieme ad amici e conoscenti, gustando del buon cibo, ascoltando musica e ballando. Il tutto ad un prezzo più che conveniente. Il Capodanno nei quartieri edizione 2023 ha centrato così il principale obiettivo prefissato dall’Amministrazione comunale di Verona, coinvolgere e mettere in relazione la cittadinanza over 65 con una proposta di eventi realizzati su tutto il territorio cittadino, grazie all’attiva partecipazione delle circoscrizioni.

Dieci le feste proposte, tra cui per la prima volta a Montorio in 8a Circoscrizione e in centro città al Liston nell’ambito della 1a Circoscrizione. Circa 700 le persone che hanno aderito alla grande festa del 31 gennaio, grazie all’entusiasmo e all’impegno di numerose associazioni di volontariato, che dall’avvio dell’iniziativa nel 2022 hanno lavorato insieme al Comune per amplificare il più possibile la manifestazione, allargandone la proposta degli eventi in programma.

Da Palazzo Barbieri spiegano che il risultato è stato anche per quest’anno un Capodanno da tutto esaurito, sulla scia del successo della prima edizione.

Complice il passaparola di chi vi aveva già partecipato, il numero delle richieste è cresciuto sia da parte di chi realizza gli eventi si di quanti vi vogliono partecipare.

«Lavoriamo per offrire una proposta sempre più interessante – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni –. Si tratta di un progetto che piace alla cittadinanza, che anche nella sua seconda edizione vi ha aderito con entusiasmo. È cresciuta anche la proposta da parte delle circoscrizioni, con eventi realizzati anche da chi lo scorso anno non era riuscito a partecipare. Sono momenti che creano aggregazione in un ambiente familiare, accogliente, e dove la gente si sente a proprio agio. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari coinvolti, che con entusiasmo hanno animato gli eventi. Come la scorsa edizione durante la serata dell’ultimo insieme al sindaco Damiano Tommasi ho effettuato un tour in alcuni dei luoghi dove si tenevano le feste. Ci sono stati tanti momenti emozionanti. Il successo dell’iniziativa è di grande soddisfazione».

Gli eventi sono stati promossi dalle associazioni Usacli ASD Horse Valley, Blu Star Dance Asd Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige APS, Associazione Tamzarà, Circolo Acli Verona Sud Ovest, Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste e Parrocchia di Montorio.

«Felici diaver potuto quest’anno partecipare all’iniziativa – sottolinea la presidente della 8a Circoscrizione Claudia Annecchini –. Grazie alla parrocchia di Montorio e ai suoi volontari è stato possibile realizzare un evento per una trentina di persone, ma il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di poter accogliere un centinaio di cittadini, con più proposte sul territorio circoscrizionale».

«Una prima volta che ha registrato una importante partecipazione, con circa un’ottantina di cittadini che hanno trascorso il Capodanno al Liston 12 – spiega il presidente della 1a Circoscrizione Lorenzo Dalai –. Alcuni partecipanti hanno ritrovati vecchi compagni di scuola che non vedevano da una vita. Una bella occasione di convivialità, che contiamo di ampliare ad altre zone della città».