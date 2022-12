Capodanno a Verona, il programma ufficiale: c'è anche Beatrice Quinta. Da X Factor e Amici al bel canto, una festa per tutti

La musica non ha età e quella scelta per accogliere il nuovo anno in piazza Bra mette insieme tutte le generazioni. A condurre la serata del 31 dicembre 2022 saranno gli speaker di Rtl 102.5 e Radio Zeta Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone e Simone Palmieri. In piazza Bra si esibiranno quindi i Santi Francesi, vincitori del talent di Sky X Factor, e poi Beatrice Quinta (proprio oggi peraltro protagonista di un singolare blitz senza veli in metropolitana a Milano), Linda e i Tropea oltre a Niveo, concorrente di Amici 2022, vincitore del contest di Radio Zeta. E poi ancora Alfa, Aiello, Tecla. Grande musica con la discoteca nazionale e Dj Sautufau di Rtl 102.5.

Il programma della serata

Nella prima parte della serata saranno protagonisti alcuni affermati artisti della Fondazione Arena, novità assoluta per questa edizione della notte di San Silvestro, che si alterneranno con le arie delle opere più famose e apprezzate dal pubblico.

A sorpresa quindi un irrinunciabile omaggio anche al bel canto, in vista dell'atteso centenario del festival areniano. Perché la musica non ha età e quella scelta per accogliere il nuovo anno in piazza Bra mette insieme tutte le generazioni.

È stato approvato oggi dalla giunta il protocollo di intesa tra Comune, Fondazione Arena e Arena di Verona srl. Obiettivo dell’evento, spiegano da Palazzo Barbieri, è «far sì che il concerto musicale per i tradizionali auguri in piazza Bra sia partecipato dal più ampio numero di veronesi possibile, oltre che dai tanti turisti e visitatori che saranno in città la sera del 31 dicembre». Il valore aggiunto della lirica sarà di fatto il biglietto da visita di un 2023 caratterizzato da un ricco programma di eventi e iniziative per il centesimo anniversario del festival areniano, che confermerà Verona quale capitale internazionale della musica lirica.

Un capodanno tra pop e lirica

Il pop dunque incontra la lirica. E inizia la festa per brindare insieme l’arrivo del 2023. Il tradizionale concerto di fine anno in piazza Bra sarà un evento del tutto particolare. A scaldare la serata del 31 dicembre ci saranno in apertura le arie più note e amate dal pubblico di tutte le età e protagoniste da sempre della stagione internazionale che ha reso Verona capitale mondiale della lirica.

La staffetta sarà con gli artisti che hanno riscosso successo a X Factor, talent altrettanto amato da un pubblico trasversale e di generazioni diverse. Sul palco i talenti dell’edizione appena conclusa su Sky e che Verona avrà la fortuna di vedere e ascoltare nella magica atmosfera di piazza Bra, illuminata dalla stella e dai fuochi di artificio. I giochi luminosi quest’anno appariranno dalla Gran Guardia e non dall’Arena a causa del cantiere Art Bonus che ne impedisce la realizzazione dall’anfiteatro.