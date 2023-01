Bilancio di Capodanno a Verona, Tommasi soddisfatto: «Attivare le risorse e le energie della città è la cosa più bella»

«Abbiamo fatto nove tappe, anzi dieci con il saluto iniziale in piazza Bra. Attraversando la città per 40 chilometri. Ma soprattutto abbiamo incontrato nove associazioni». Il sindaco di Verona Damiano Tommasi commenta così le iniziative promosse dall'amministrazione nella serata di Capodanno che ha riscosso un pieno successo. «Sono contento di aver fatto questo tour assieme a Luisa Ceni, l’assessora che ha avuto l’idea di quest’iniziativa nei quartieri e che è stata molto apprezzata. Sicuramente migliorabile avendo più tempo per organizzare il tutto. - puntualizza ancora il sindaco Tommasi - Credo che al di là degli spazi e delle associazioni che si sono attivate, al di là del poco tempo a disposizione, si sia data l’opportunità a tante persone di rimanere nel proprio territorio, di conoscere persone nuove a loro vicine ma anche di ritrovarsi con quelle che sono solite frequentare settimanalmente».

Il primo cittadino scaligero ha poi sottolineato alcuni aspetti che lo hanno particolarmente soddisfatto della serata di sabato 31 dicembre: «Mi ha fatto piacere vedere ai fornelli i ragazzi di 15, 16 anni della scuola alberghiera, volontari, detenuti e detenute in servizio. E credo che esserci andati facendo una sorpresa, abbia fatto loro piacere. Noi siamo stati felici di ritrovare questo senso di comunità e questa gioia nello stare assieme. Sicuramente è un’iniziativa che, al di là della festività del Capodanno, rappresenta momenti che come amministrazione vorremmo intensificare, supportare e cercare di incentivare andando noi verso i cittadini e le cittadine e non viceversa dove è l’amministrazione al centro dell’attività. È la cosa più bella attivare le risorse e le energie della città. Non è solo una persona, un'amministrazione, un assessorato che fa tutto. Il nostro compito è quello di agevolare, sostenere il tanto volontariato che c’è. Il grande attivismo dei nostri quartieri. E mi auguro che l’anno prossimo si possa migliorare ancora di più questa iniziativa».

Un commento da parte del sindaco di Verona Damiano Tommasi è stato poi riservato anche alla grande festa in piazza Bra che ha visto una partecipazione importante: «Sono contento che la festa in piazza Bra sia stata la festa dei giovani per i giovani. - ha detto Tommasi - Che si sia valorizzato artisticamente anche il nostro municipio. Che la piazza abbia vissuto un Capodanno senza particolari difficoltà con l’ottimo lavoro della polizia locale e dei componenti del comitato di sicurezza presieduto dal prefetto. Mi è piaciuta molto l’idea di inserire la lirica in un contesto non solito ad ospitarla, con un’anticipazione del centesimo Festival. Ringrazio quanti hanno contribuito all’ organizzazione di questa festa , direi che è andato tutto come previsto», ha concluso il sindaco Damiano Tommasi.