Bagno di Capodanno nel Garda, a Brenzone si tuffano in 75 tra cui anche Tosi

Da Riva del Garda, in provincia di Trento, a Maderno, nel Bresciano, passando per Brenzone, Bardolino e Peschiera del Garda. Gli appassionati del tuffo di Capodanno quest'anno hanno potuto scegliere tra varie località per salutare l'arrivo del 2023 immergendosi nelle acque del lago. Dopo le limitazioni dovute al coronavirus che hanno condizionato gli ultimi due anni, la tradizione si è potuta ripetere ieri, 1 gennaio. Una tradizione che nel Garda ha le radici più antiche a Brenzone, dove è stata organizzata la 33esima edizione del bagno di Capodanno.

A mezzogiorno di ieri, a tuffarsi dalla spiaggia di Acquafresca sono stati in 75. La più giovane aveva 6 anni mentre il più anziano ne aveva 67. La temperatura all'esterno del Lago di Garda è stata di circa 12 gradi, di poco superiore a quella dell'acqua. Acqua che, a detta di chi ha partecipato anche alle passate edizioni, sarebbe stata più calda rispetto alla media.

E tra i partecipanti più assidui a questa manifestazione c'era anche il deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi, che su Facebook ha commentato così: «Dopo due anni di stop forzato causa Covid, finalmente siamo tornati con altri amici a tuffarci nelle acque del Garda. Un bagno beneaugurale per un nuovo anno finalmente di salute, pace e serenità».