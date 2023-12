Capodanno in Bra, piazza chiusa al traffico e divieto di botti

L'ultima notte dell'anno sarà di festa in Piazza Bra con i finalisti di X Factor e senza i fuochi di artificio. Cambia quindi la viabilità in piazza ed entrano in vigore le misure di sicurezza che includono il divieto a botti, spray urticante, bottiglie in vetro e lattine.

Per consentire la festa di Capodanno in Piazza Bra dalle 9 alle 18 del 31 dicembre e dalle 6 dell'1 gennaio alle 6 del 2 gennaio 2024, è vietato il transito in piazza, ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale, di pronto intervento e soccorso, e di ausilio alla manifestazione.

Per tutta la durata della manifestazione per bloccare il transito dei mezzi saranno posizionate le barriere di cemento (new jersey) e gli agenti della polizia locale sorveglieranno gli accessi di Corso Porta Nuova, Via degli Alpini, Via Roma e Piazzetta Scalette Rubiani.

Dalle 18 del 31 dicembre alle 6 dell'1 gennaio e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, divieto di circolazione in Piazza Bra, Corso Porta Nuova (nel tratto tra Via dei Mutilati e Piazza Bra), Via degli Alpini (nel tratto tra Piazza Bra e Via Ponte Catena) per tutti i veicoli, compresi velocipedi, ciclomotori, motocicli e monopattini. Autorizzato il passaggio dei soli mezzi di pronto intervento.

In Bra sarà attivo inoltre il divieto assoluto di sosta e circolazione a tutti i veicoli, comprese le biciclette e i monopattini, che saranno rimossi prima dell'evento. Viene inoltre sospeso il servizio di bike sharing presente in piazza. Infine, divieto di transito dalle 8 di oggi alle 6 dell'1 gennaio in Piazzetta Jones.

Dalle 14 del 31 dicembre alle 6 dell'1 gennaio il parcheggio dei taxi di Piazza Bra viene spostato in Corso Porta Nuova di fronte ai civici dal 4/A al 10.

Per la sicurezza dell'evento, è vietato il consumo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle 20 del 31 dicembre fino alle 6 dell'1 gennaio in tutta l’area del centro storico. Inoltre, nei bar, ristoranti ed attività commerciali presenti in centro, è consentita la somministrazione di bevande solo all’interno di bicchieri di plastica o di carta.

Per prevenire situazioni di pericolo e di panico, è vietato l’uso di bombolette contenenti sostanze urticanti in tutta l’area di Piazza Bra. Ed è vietato l'uso di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi che ospitano persone fragili, siti di interesse comunitario o aree naturalistiche. I trasgressori saranno sanzionati con multe a partire da 200 euro.