Da Blanco a Morandi, piace a tutti il parroco veronese che nella sua omelia cita le hit di Sanremo

Per tutti è don Matteo, all'anagrafe Matteo Selmo, parroco veronese, nato a Ca' di David nella città di Verona ed ora in servizio a Lonato del Garda, sponda bresciana ma diocesi sempre scaligera. Il sacerdote è diventato una "star" dei social dopo che il video di una sua recente omelia è finito su TikTok e a rilanciarlo, con tanto di commento ed apprezzamento, è stato nientemeno che Blanco, altro bresciano, cantate vincitore del festival di Sanremo in coppia con Mahmood.

Il motivo? Semplice, Don Matteo Selmo nel filmato intona proprio la canzone vincitrice di quest'anno, "Brividi", per inaugurare la sua omelia. Poi lo stesso parroco inanella una lunga rflessione sul primo sguardo di Dio verso l'uomo, l'amore, la figura di San Pietro e la fragilità umana. Il commento di Blanco è stato all'incirca questo: «Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio…Incredibile, bellissimo!».

Il video è ovviamente anche diventato virale nel frattempo, ma la cosa più interessante è che nell'omelia di don Matteo vi sono finiti pure altri brani sanremesi, a cominciare da quello di Elisa "O forse sei tu", per passare poi al Gianni nazionale con "Apri tutte le porte".

Lo stesso Morandi ha condiviso sui social il filmato, commentandolo con queste parole: «Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia…». Insomma, se anche al festival di quest'anno non sono mancate le polemiche lanciate dal fronte cattolico più severo, pare proprio che vi sia stato anche chi, dal pulpito più autorevole è il caso di dirlo, abbia saputo ritrovare nelle "canzonette" di oggi significati assai profondi e spirituali.

