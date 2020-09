Cantieri notturni a Verona per asfaltare nelle zone di Porta Nuova e Porta Palio

In programma, dall’1 al 3 ottobre, due cantieri notturni per la riasfaltaura di alcuni tratti di piazzale porta Nuova e viale Dal Cero.

I lavori si svolgeranno su due step di intervento.

Il primo, realizzato tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, dalle ore 20.30 alle 6, riguarda piazzale Porta Nuova. Nella zona adiacente alla porta è previsto il restringimento della carreggiata, con il mantenimento della possibilità di transito per le vetture. La corsia proveniente da viale Dal Cero, con direzione Viale Piave - Verona Sud, sarà invece chiusa al traffico.

Il secondo intervento, effettuato nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, riguarda invece la bitumatura di vari tratti di viale Dal Cero, in prossimità della rotatoria di Porta Palio. Inizio lavori previsto dalle ore 20.30.

DIVIETI DI TRANSITO - Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà interrotta la circolazione nel tratto di strada compreso tra la rotatoria viale Galliano - via Piccoli - viale dal Cero e il civico 7 di viale Dal Cero. Non si potrà transitare nella corsia di immissione che da viale Dal Cero si inserisce sulla rotatoria, e nella corsia di immissione in viale Galliano, dalla rotatoria con direzione viale Galliano.

Durante la chiusura in prossimità della rotatoria, la circolazione da est a ovest sarà garantita percorrendo la strada attorno a Porta Palio. Per le auto provenienti da viale Galliano, in direzione tangenziale nord, il passaggio sarà consentito con deviazione della circolazione su Circonvallazione Oriani.