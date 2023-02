Cantieri Tav, via Serenelli pronta alla riapertura. Slitta quella del sottopasso di via Buri

Tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio riapre al traffico veicolare via Serenelli, a Verona, interessata dal grande cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità nel zona est della città, in cui stanno per essere ultimati i lavori di asfaltatura e della nuova illuminazione.

Slitta invece la chiusura del sottopasso di via Buri, che in precedenza era programmata subito dopo la riapertura di via Serenelli.

Il posticipo, necessario per valutare le richieste pervenute sulla tempistica, prevede l'inizio dei lavori verso l’estate. Per questo, spiega l'Amministrazione comunale, ? previsto un confronto diretto con i residenti, proprio lunedì 20 febbraio con un incontro pubblico a cui parteciperanno l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari e il presidente della Circoscrizione settima Carlo Pozzerle, con l’obiettivo di trovare una mediazione tra le diverse esigenze, fermo restando la necessità di rispettare il cronoprogramma dei lavori.

L’appuntamento è per lunedì sera, alle 20.30, nella sala parrocchiale della località di Castiglione a San Michele Extra.