Lavori stradali, viabilità modificata a Verona, Cologna e ad Erbezzo

Sia in città che in provincia sono in corso lavori che modificano la viabilità ordinaria.

A Verona, per quindici giorni, è stato istituito il divieto di transito in Vicolo Cicale, vicino al civico 4, in zona San Zeno. Sulla strada sarà effettuato un intervento di scavo per il collegamento di un'area di cantiere. Per consentire i lavori, quindi, sono in vigore il divieto di circolazione e sosta nel vicolo dalle 7.30 alle 18, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato, con esclusione delle domeniche.

Mentre domani, 23 luglio, per tutta la giornata, per consentire i lavori di sistemazione di alcuni cedimenti stradali, sarà interrotta la viabilità in Via Centro, nel tratto da Via dei Grolli a Via Umago, incroci esclusi.

I lavori sono collegati all'intervento di Acque Veronesi per la sistemazione di un collettore fognario in Via Centro e di un nuovo impianto di sollevamento fognario in Piazza Cervignano e si inserisce nel più ampio progetto di rifacimento della fognatura in Borgo Roma.

A Cologna Veneta, invece, è scattata la semaforizzazione provvisoria e successivamente sarà sospesa la circolazione lungo un tratto extraurbano della Strada Provinciale 19 "Ronchesana". Le limitazioni sono programmate fino al 31 agosto e sono previste per consentire al Comune i lavori per lo spostamento di un capitello. Lavori necessari alla successiva riqualificazione dell'incrocrio tra la SP 19, Via Santa Apollonia e Via Giavone. Il tratto, nel periodo di sospensione della circolazione, rimarrà aperto ai frontisti.

Infine, è in corso la riasfaltatura della SP 13 "dei XIII Comuni", tra il chilometro 13,6 e il chilometro 18,5, nei territori di Erbezzo e Bosco Chiesanuova. Sospesa la circolazione nel tratto indicato fino al 4 agosto, dalle 7 alle 19, festivi e prefestivi esclusi. La strada rimane comunque aperta ai frontisti.