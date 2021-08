Cantieri stradali a Verona: due giorni di riasfaltature in via San Giacomo

Due giorni di lavoro per riasfaltare alcuni tratti di via San Giacomo, nel quartiere di Borgo Roma a Verona. Martedì 24 e mercoledì 25 agosto, quindi, la direttrice sarà interessata da alcuni provvedimenti viabilistici per consentire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.

Nello specifico, divieto di sosta e restringimento della sede stradale nei tratti di via San Giacomo tra il civico 35 e il civico 25 e tra il civico 11 e il civico 1, nell'intersezione con le vie Bengasi e via Polveriera Vecchia, nella corsia direzione centro città.

L’intervento comporterà una riduzione della carreggiata, nei tratti via via interessati dalla bitumatura, solo per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori.