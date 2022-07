Cantieri stradali al via in provincia e A4: una sola corsia libera tra Verona e Vicenza

Nuovo intervento in arrivo lungo l'A4. Per lavori di riparazione dei giunti del ponte sul torrente Tramigna (al km 303+153), nel tratto compreso tra i caselli di Montebello e Soave in carreggiata Ovest (direzione Milano), i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 11 e martedì 12 luglio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che da lunedì 11 luglio, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: