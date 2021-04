Cantieri e opere: a Verona e in provincia i lavori modificano la viabilità

In città un intervento inserito nella Variante 29 interesserà la zona di via Fava. Nel resto del territorio scatteranno alcune limitazioni a Vestenanova, Nogarole Rocca, Villafranca, Ronco all'Adige, Dolcè e Sant'Anna d'Alfaedo

La viabilità corre parallela alle grandi opere. La Giunta comunale di Verona ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo di via Fava, in terza Circoscrizione, e le opere di urbanizzazione che la proprietà realizzerà in vista dell’ampliamento del Cems e del recupero dell’ex Couver, progetto inserito nella Variante 29.

Riprogettazione della strada interna, doppia corsia di marcia per agevolare l’ingresso e l’uscita sulla via principale, marciapiedi da entrambi i lati per mettere in sicurezza i pedoni, rotonda per accedere al parcheggio, che verrà ampliato, e un miglioramento dell’immissione su via Fava. Sono questi i principali interventi previsti dal Pua e pronti ad essere realizzati.

Sull’area del Cems, infatti, dovrebbe sorgere una nuova accademia dedicata alle attività sportive, vocazione storica dell'area dismessa dopo il terribile incendio del 2017. Così come un ampliamento per l’attiguo Centro medico specialistico, con sale funzionali e 18 nuovi ambulatori. Si parla di circa 32 mila metri quadrati di area, in parte da bonificare a causa dell'incendio.

«La nuova viabilità, anche se interna, metterà in sicurezza tutti coloro che si recheranno al centro medico così come al futuro centro sportivo – spiega l’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala -. Su quest’area insiste un progetto per la realizzazione di un’accademia del tennis e del paddle, un’eccellenza che potrebbe richiamare sportivi e giovani da tutta Italia, per questo è necessario predisporre prima le opere di urbanizzazione. La proprietà, inoltre, verserà al Comune un contributo di sostenibilità di 75 mila euro».

In provincia

In varie zone della provincia di Verona inoltre sono scattati interventi che hanno portato ad alcune modifiche della viabilità.

Dal 12 aprile all'11 giugno, verrà sospesa la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 36 "della Collina", nel comune di Vestenanova. La limitazione, prevista tra le 8 e le 16, festivi e prefestivi esclusi, è necessaria per consentire un intervento sulla vegetazione, finalizzato alla messa in sicurezza dei versanti da parte di Veneto Agricoltura.

Verranno istituiti dal 12 al 20 aprile il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle strade provinciali 3 "Mediana" e 52 "del Molinello", nel territorio di Nogarole Rocca. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, in questo caso sono necessarie per permettere il ripristino della pavimentazione stradale in seguito ad alcuni interventi alla rete del gas metano.

Fino al 21 giugno resterà in vigore il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 24 "del Serraglio", nel territorio di Villafranca. Utile per permettere al Comune un intervento di riqualificazione dell'incrocio tra via Dossi Prabiano e la provinciale.

Sospesa invece fino al 5 luglio la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 57 "dell'Altipiano", nei comuni di Dolcè e Sant'Anna d'Alfaedo. Una limitazione che sarà in vigore tra le 8 e le 17, festivi e prefestivi esclusi, per consentire alcuni lavori di potenziamento dell'acquedotto della Lessinia occidentale.

Infine è scattata l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti della Sp 19 "Ronchesana" e 39/b "della Bova", a Ronco all'Adige. Le limitazioni, previste dal 6 aprile al 6 maggio, tra le 7.30 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per permettere il ripristino della pavimentazione stradale in seguito alla posa della fibra ottica.