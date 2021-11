Rampe pedonali su via Roncisvalle e marciapiede più largo in via dell'Esperanto: iniziano i lavori a Verona

Lunedì 22 novembre iniziano i lavori di allargamento del marciapiede di via dell’Esperanto, all’altezza del civico n.2 e la realizzazione di rampe pedonali su via Roncisvalle. Verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo per tutti i veicoli in via Scuderlando e in via Dell’Esperanto, nel tratto di strada compreso tra il civico 448 di via Scuderlando e il civico 2 di via Dell’Esperanto, con divieto di sosta e facoltà di rimozione in ambo i lati.

Divieto di transito inoltre per tutti i veicoli in via Roncisvalle, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Scuderlando e l’intersezione con via Durlindana, e nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Roncisvalle e l’intersezione con via Angelica. In entrambi i tratti sarà vietata la sosta con facoltà di rimozione su ambo i lati. La durata dei lavori sarà di circa una settimana.