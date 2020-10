Nuovi cantieri sulle strade di Verona fino a venerdì: i provvedimenti

Nuovi cantieri sulle strade di Verona.

A partire dal 7 ottobre, in via Castel San Felice, restringimento della carreggiata, con senso unico alternato, per i lavori di sostituzione della rete di protezione posta sulle mura magistrali presenti lungo la strada.

Le modifiche viabilistiche, della durata di 3 giorni, riguardano circa 150 metri di via Castel San Felice, con inizio dell’area di cantiere dal volto d’ingresso di via Castello San Pietro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, a partire dalle ore 8.30, interventi di riasfaltatura in alcuni tratti di stradone Santa Lucia e via Mantovana.

Il programma interventi prevede: l’8 ottobre, senso unico alternato in stradone Santa Lucia, nel tratto compreso tra il civico 39 e 41. Venerdì 9 ottobre, invece, restringimento della carreggiata in via Mantovana, corsia in direzione via Albere, nel tratto compreso tra il civico 85 e l'incrocio con via Ghetto.