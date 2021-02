Cantieri stradali a Verona e provincia: un intervento anche in Tangenziale sud

Tra Verona e provincia, una serie di cantieri stradali modificano la viabilità in questi giorni.

Per lavori di pavimentazione della Tangenziale Sud di Verona, lo svincolo di entrata La Rizza verrà chiuso e sarà parzializzata la carreggiata ovest (direzione Verona Nord) dalle ore 8 alle ore 17 di sabato 13 febbraio.

In A4 invece tra i caselli di Desenzano e Sirmione, per lavori di riqualificazione varchi spartitraffico al Km 248+100, dalle ore 20 di venerdì 12 febbraio alle ore 6 di domenica 14 febbraio, si potrà viaggiare su due corsie in entrambe le carreggiate.

In città invece, da martedì, in via Cristoforo Colombo sono state chiuse al traffico le due corsie di marcia con direzione Ponte Catena, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori che dureranno circa due settimane. Il tratto di strada interessato è quello tra il civico 107 di viale Colombo e l'intersezione con via Tommaso Da Vico, nel quale sarà vietato sostare in entrambi i lati.

Nel comune di Albaredo d'Adige infine, dal 15 febbraio al 5 marzo, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 km/h lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 19.

Le limitazioni, previste tra le 9 e le 18, prefestivi e festivi esclusi, sono necessarie per consentire lavori di manutenzione a una linea della rete elettrica.