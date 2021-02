Tra tamponi e lavori, traffico poco scorrevole nei tratti autostradali veronesi

Tra lavori e tamponi, nei tratti autostradali che attraversano la provincia di Verona, il traffico è stato poco scorrevole questa mattina, 21 febbraio.

I cantieri riguardano in particolare l'autostrada A4. Fino alle 5 di domani mattina, è attivo il cantiere tra i caselli di Verona Sud e di Verona Est. Lavori che hanno creato rallentamenti e code di lieve entità.

Sull'autostrada A22, invece, rimane sempre attiva la schermatura al Brennero di tutti i viaggiatori diretti verso l'Austria e la Germania. Per andare oltre confine, bisogna dimostrare di essere negativi al coronavirus, mostrando l'esito di test a tampone eseguito al massimo 48 ore prima del controllo. Per evitare lunghe code al Brennero sono stati creati dei punti tamponi in Trentino-Alto Adige, ma la scrematura dei camionisti comincia già dal casello di Verona Nord, dove è stata imposta l'uscita obbligatoria per coloro che si vogliono sottoporre a test Covid prima di riprendere il viaggio. Il punto tamponi per camionisti attivato da Aquardens è stato chiuso, ma da domani dovrebbe partire il centro Covid di Veronamercato, la cui attivazione prevista per venerdì scorso era stata sospesa.