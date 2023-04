Cantieri del filobus e viabilità a Verona: «Traffico più regolare nella seconda giornata»

Dopo i grandi disagi vissuti dai veronesi nella giornata di mercoledì e le conseguenti aspre polemiche contro l'Amministrazione comunale da parte delle opposizioni (la quale ha replicato e varato provvedimenti), prosegue il monitoraggio h24 del Comune sui flussi di traffico in città, dopo l'avvio dei cantieri del filobus e i consigli divulgati dalla polizia locale. I dati della prima settimana caratterizzata dal cambio di viabilità, spiegano da palazzo Barbieri, verranno analizzati nel weekend e sulla base di questi verranno approntati ulteriori correttivi.

Dall'Amministrazione spiegano che gli accorgimenti messi in atto dopo la giornata di mercoledì, per migliorare la situazione del traffico all’indomani dell’avvio del cantiere filovia in via Città di Nimes, avrebbero funzionato.

La seconda delle tre giornate da bollino nero sarebbe dunque iniziata in maniera positiva, con i cittadini che avrebbero accolto l'appello di Comune e polizia locale di anticipare le partenze e scegliere percorsi alternativi, «fermo restando che per raggiungere un equilibrio stabile servirà ancora qualche giorno», sottolinea l'Amministrazione.

Le immagini sui grandi monitor della ventrale operativa in lungadige Galtarossa, avrebbero mostrato che nel corso della mattinata di giovedì i flussi di traffico provenienti da sud, ovest e nord non hanno registrato importanti rallentamenti o incolonnamenti sulle direttrici normalmente percorse dal trasporto privato.

L'unica criticità che sarebbe stata riscontrata è stata risolta in mezzora, spiegano dal Comune. Questa si è verificata nel tratto di via Saffi-Stradone Porta Palio-via Scalzi-via della Valverde, dove i veicoli diretti verso il centro città (uffici, scuole) hanno congestionato brevemente il traffico, poi risolto con l'impiego di due unità disposte sulle intersezioni "strategiche": nel solo turno mattutino, sono stati 32 gli agenti di polizia locale impiegati nei punti più critici.

Per il resto, il buon coordinamento del personale sulle arterie più frequentate, avrebbe permesso l'agevole scorrimento del traffico fin dalle prime ore del giorno.

Inoltre da giovedì è in vigore l’ordinanza specifica che prevede, dalle 7 alle 9, la deviazione dei veicoli commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate all'altezza della rotonda "Esselunga" di viale del Lavoro, al fine di evitare il giungere di questi mezzi fino all'intersezione di Porta Nuova, cosa che mercoledì ha creato forti disagi. Ulteriore deviazione è stata attuata all'altezza di via Fedrigoni, sempre sui citati mezzi ma diretti verso le acciaierie Galtarossa. Non sarebbero stati segnalati rallentamenti e ritardi relativamente al trasporto pubblico urbano, né registrati sinistri stradali o altre situazioni rilevanti che abbiano potuto recare disagio alla circolazione odierna.

«La prima settimana ed in particolare i primi tre giorni sono il periodo di assestamento del sistema – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -. Pertanto continuiamo a monitorare la situazione andando a predisporre correttivi anche immediati. Domenica a seguito dei dati raccolti, potremmo avere un quadro più completo in merito all' andamento della viabilità».

Il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza ha voluto ringraziare i cittadini e le cittadine per l’impegno che viene loro richiesto in questa particolare fase dei lavori.