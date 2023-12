Cantiere filobus di Città di Nimes, obiettivo terminare entro il 31 marzo. Lavori al via nei quartieri

Vanno avanti i lavori nel grande cantiere della filovia in via Città di Nimes, a Verona, con l’obiettivo di terminare entro il 31 marzo. In parallelo l’opera sta partendo anche nelle altre zone della città interessate dalla realizzazione dell’infrastruttura.

I primi cantieri a partire saranno nelle Circoscrizioni 5a, in zona Fiera e Borgo Roma, e in 6a, area Mondadori, ed è in questi due quartieri che sono state organizzate le prime assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare in maniera dettagliata residenti e commercianti di ciò che accadrà nelle zone interessate dai lavori, soprattutto a livello viabilistico, da qui ai prossimi mesi.

Il primo incontro sarà mercoledì 13 dicembre alle 20.30 nella sala San Giacomo in piazzale Scuro in 5a Circoscrizione; lunedì 18 si replica in 6^, al Centro Tommasoli sempre alle 20.30.

Durante le serate saranno proiettate le mappe dei cantieri con il cronoprogramma, più dettagliato per i lavori prossimi a partire, più generale per quelli che vedranno lo sviluppo da qui al 2026.

Questi sono i primi di una serie di incontri che si susseguiranno nei prossimi mesi in diversi quartieri cittadini.

Come spiega l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari: «Crediamo che cittadini e commercianti debbano essere informati costantemente e con largo anticipo sui cantieri che interesseranno le zone dove abitano e lavorano, solo così si potranno evitare e ridurre eventuali disagi - ha detto l’assessore Ferrari -. I primi incontri saranno nelle Circoscrizioni 5a e 6a perché qui partiranno i prossimi cantieri, ma poi il tour proseguirà nelle diverse zone della città».

Al presidente di Amt3 Giuseppe Mazza il compito di aggiornare sull’avanzamento dell’opera: «Il cantiere in via Città di Nimes sta proseguendo come da cronoprogramma, tra il 19 e il 20 dicembre si entrerà nella fase decisiva con la posa delle travi nella prima metà del ponte - ha detto Mazza -. Fino ad ora durante gli scavi non è stato rivenuto alcun reperto bellico, siamo fiduciosi di terminare entro il 31 marzo. Nel frattempo inizieranno i lavori in via Ferrarti e viale del Commercio e a fine febbraio in zona Mondadori».

Presenti in conferenza stampa il presidente della 5a Circoscrizione Raimondo Dilara e il consigliere della 6a Luca Stoppato.