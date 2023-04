Cantieri filobus ai nastri di partenza: il Comune promuove incontri con i cittadini per illustrare le modifiche alla viabilità

In vista dell’avvio dei lavori per la realizzazione del filobus, il Comune di Verona ha deciso di organizzare due incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza per illustrare la durata dei cantieri, le modifiche viabilistiche e per dare accorgimenti a fronte dei cambi necessari ai lavori. Sono due le macroaree interessate dai primi cantieri: anzitutto quella che gravita intono a via Città di Nimes, dove il 21 aprile partono i lavori per unificare il sottopasso, e poi quella di Borgo Roma, dove da fine aprile a fine anno si susseguiranno interventi di dimensioni minori.

La prima assemblea annunciata da Palazzo Barbieri è in programma lunedì 17 aprile alle 20.30 nella sala Consiliare della 5^ Circoscrizione in via Benedetti 26/B, un incontro rivolto principalmente ai residenti e lavoratori di Borgo Roma e dei quartieri fieristico e industriale. Il giorno successivo l’assemblea si terrà sempre alle 20.30 in sala Lucchi, nel quartiere Stadio, a pochi metri di distanza da via Città di Nimes.

Secondo quanto viene riferito dal Comune, agli incontri cui parteciperanno gli assessori alla mobilità Tommaso Ferrari e al commercio Italo Sandrini, ma anche il personale della polizia locale, verranno illustrate nel dettaglio le principali modifiche viabilistiche dei prossimi mesi, quelle più significative già annunciate così come quelle "secondarie", ugualmente strategiche per i lavori e che vengono via via definite dagli uffici tecnici. Tra queste, dal Comune sottolineano quella in Zona Valverde che di fatto anticipa la viabilità che si avrà in forma definitiva una volta terminata l’opera e che viene ora predisposta per agevolare il percorso dei mezzi pubblici.

Scendendo più nello specifico, da Palazzo Barbieri fanno sapere che via Giberti sarà percorribile dalle auto solo nel senso di marcia che da piazza Simoni porta in via Valverde, con la corsia opposta che sarà riservata ai mezzi pubblici. Per consentire tali modifiche verranno tolti alcuni posti auto in via Giberti, tra via Berni e via Locatelli. Tutte le informazioni, garantiscono sempre dal Comune di Verona, saranno veicolate in modo dettagliato attraverso la campagna di comunicazione gestita da Amt3. In particolare, in base a quanto si apprende, già nei prossimi giorni verranno posizionati i primi cartelli stradali per informare sulle modifiche viabilistiche e indirizzare in modo corretto i cittadini che si trovano sul percorso. Saranno inoltre distribuiti sul territorio dei volantini riassuntivi.