Piano porfido in centro a Verona, lavori in Bra e via Roma: «Cantieri conclusi entro l'Immacolata»

Sono stati sostituiti oggi in piazza Bra a Verona i cubetti di porfido rovinati o mancanti. Il risultato? Una pavimentazione omogenea e soprattutto sicura per i passanti, oltre che adeguata alla bellezza della piazza.

Annunciato pochi giorni fa dall’assessore alle Strade Federico Benini, il "Piano Porfido" è partito proprio dal cuore della città, con gli operatori impegnati in piazza Bra e in via Roma per sistemare i punti più critici.

Dopodichè si proseguirà in senso concentrico nelle vie e piazze limitrofe, via Roma, via Dietro Anfiteatro, via Tazzoli, piazza San Nicolò, via San Cosimo, via Leoncino, Corso Porta Borsari e a seguire via Cattaneo, piazza Mura Gallieno, via Zambelli, Piazzetta Serego, via Fratta, vicolo Disciplina, vicolo Chiodo, vicolo Brusco, via Sottoriva. Da cronoprogramma, il Comune di Verona annuncia che «i lavori saranno terminati entro la festa dell’Immacolata».