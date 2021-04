Autostrada A4, tre notti di cantieri tra Verona Est e Sommacampagna

Tra i caselli di Verona Est e Sommacampagna (dal km 281+000 al 279+000), lungo l'autostrada A4, verranno svolti dei lavori sulla pavimentazione che porteranno gli utenti a viaggiare su una sola corsia di marcia in orario notturno dalle ore 20 fino ore 6 partendo dalla serata di martedì e per le due notti successive.

Contemporaneamente ai lavori dalle ore 20 di martedì 20 aprile fino alle ore 6 di mercoledì 21 verrà chiusa l’entrata per Milano del casello di Verona Sud.

La Provincia di Verona invece ha abbassato, da 90 a 70 chilometri orari, il limite di velocità su un tratto della Sp 25 a Vigasio: in tutto 3,6 chilometri di strada a nord del Comune, tra l'incrocio con la Sp 51/a (via Ciringhelli) e l'inizio dell'abitato. La decisione è stata presa in seguito a diverse segnalazioni, da parte di privati e dell'Amministrazione Comunale, relative alla velocità elevata talvolta registrata nel tratto, caratterizzato da numerosi accessi ad abitazioni e aziende.