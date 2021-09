Cantieri in A4: chiusi per una notte il casello di Verona Est e l'area di servizio Scaligera Ovest

Nuovi lavori sono in arrivo nei prossimi giorni lungo l'autostrada A4.

Per lavori di rifacimento della pavimentazione, verrà chiusa l’uscita per i viaggiatori provenienti da Milano e l’entrata per i viaggiatori diretti a Venezia del casello di Verona Est, dalle ore 20 di giovedì 23 alle ore 6 di venerdì 24 settembre. La società segnala Verona Sud e Soave come uscite e entrate alternative, con l'intervento che interesserà anche la viabilità esterna, dal casello di Verona Est fino alla rotonda “Rosella”, con deviazioni segnalate sul posto.

Lo stesso tipo di intervento sulle piste di decelerazione e accelerazione, porterà alla chiusura dell'area di servizio Scaligera Ovest dalle ore 22 di mercoledì 22 alle ore 4 di giovedì 23 settembre.