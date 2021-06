In viale dal Cero cambia la viabilità: dieci giorni di lavori stradali per sistemare una tubazione fognaria

Una decina di giorni di intervento in viale Dal Cero, a partire dal 26 giugno, per lavori di sistemazione, da parte di Acque Veronesi, di una tubazione fognaria ammalorata. Per esigenze di cantiere la viabilità sarà interrotta fino al termine dei lavori, che saranno effettuati in due fasi di intervento, entrambe della durata di 2/3 giorni, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio.

La prima fase sarà effettuata tra l’intersezione con via Città di Nimes e Strada T4-T9. La seconda, tra l’intersezione con piazzale XXV Aprile - strada T4-T9 lato canale Camuzzoni e l’intersezione semaforica fronte via Città di Nimes-viale Dal Cero - piazzale XXV Aprile.

I provvedimenti viabilistici

Per consentire l’intervento, dal 26 al 28 giugno viene istituito, per la prima fase dei lavori, il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli in viale Dal Cero, il sabato e la domenica dalle ore 0.00 alle ore 24 e il lunedì dalle ore 0.00 alle ore 14, tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con Strada T4-T9.

Nella seconda fase dei lavori, dal 3 al 5 luglio, viene istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli in viale Dal Cero, il sabato e la domenica dalle ore 0.00 alle ore 24 e il lunedì dalle ore 0.00 alle ore 14, tra l’intersezione con piazzale XXV Aprile, lato canale Camuzzoni, prima del palo luce n. 55 di viale Dal Cero e in prossimità dell’intersezione fronte via Città di Nimes lato canale Camuzzoni al palo luce n. 46 di viale Dal Cero.