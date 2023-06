Cantiere anti-allagamenti in Porta Borsari, al via posa del collettore di Corso Cavour

Comincia la penultima fase del cantiere Vaia di Porta Borsari, a Verona. Da domani, 19 giugno, inizierà la posa dell'ultimo tratto del collettore per le acque piovane in Corso Cavour.

La condotta sotterranea in pvc, lunga una trentina di metri, trasporterà tutta l’acqua raccolta in Corso Cavour al pozzettone già realizzato davanti alla Porta e da lì, a gravità, scaricata in Adige.

In accordo con Comune di Verona e polizia locale, per permettere lo svolgimento dei lavori di Acque Veronesi sarà necessario istituire in Corso Cavour un senso unico alternato regolato da un semaforo.

Salvo eventuali problemi di archeologia o di spostamento dei sottoservizi, l’intervento si concluderà prima di Ferragosto.

Una volta completato lo scavo, inizierà anche la posa di un centinaio di metri di griglie su entrambi i lati di Corso Cavour e Via Diaz.