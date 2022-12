Cantieri per la Tav, sottopasso di Via Porto San Michele riaprirà il 16 gennaio

Ieri pomeriggio, 14 dicembre, nell'aula magna della scuola Giovanni XXIII di Via Monte Bianco, il Comune di Verona ha incontrato per la seconda volta la popolazione dei quartieri interessati da cantieri per la costruzione della Tav tra Verona e Padova. L'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari si è confrontato direttamente con i cittadini per i problemi viabilistici creati dal cantiere. Insieme a lui era presente il presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle ed i rappresentanti di Iricav 2, il consorzio di aziende incaricate di costruire la linea ferroviaria ad alta velocità.

I delegati di Iricav 2 hanno comunicato il cronoprogramma dei lavori, come riportato da Chiara Bazzanella su L'Arena. La novità è che il sottopassaggio di Via Porto San Michele, attualmente chiuso a causa del cantiere, non riaprirà il 10 ma il 16 gennaio. La riapertura di Via Serenelli è stata confermata per il 12 gennaio e, una volta riaperta questa strada, i lavori si sposteranno sul sottopasso di Via Bernini Buri che rimarrà chiuso dal 22 febbraio fino al 22 maggio.

Lo stesso Ferrari ha ammesso che le modifiche forzate renderanno più complicata la viabilità nella zona orientale della città. Inoltre, l'assessore ha spiegato che i lavori non possono subire cambi di programma. E questo ha sbarrato la strada alla proposta di alcuni genitori di posticipare delle lavorazioni alla prossima estate per minimizzare l'impatto sul traffico di famiglie e studenti nel tragitto di andata e ritorno tra casa e scuola.

Ma il fatto che non si possa incidere sul piano dei lavori non esclude la ricerca di soluzioni che possano alleviare i disagi, come la modifica della linea 12 del trasporto pubblico locale. Sono state inoltre pensate deroghe per il passaggio in Via Serenelli e in Via Pontara Sandri dei mezzi pesanti che arrivano da San Martino Buon Albergo.

I residenti hanno comunque chiesto maggiori controlli da parte della polizia locale e maggiore attenzione nel transito dei camion del cantiere, i quali in alcune occasioni hanno compiuto dei danneggiamenti per cui si chiederanno dei risarcimenti. In più è stata avanzata la proposta di velocizzare i cantieri lavorando anche di notte.