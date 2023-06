Cantiere Tav: segnaletica potenziata e slitta la fine dei lavori in Via Unità d'Italia

Su segnalazione della settima circoscrizione, sarà potenziata la segnaletica nella zona del sottopasso di Via Bernini Buri, a San Michele Extra, chiuso per permettere l'allargamento del sottopassaggio e consentire il transito della Tav Verona-Vicenza.

L'assessore Tommaso Ferrari ha chiesto al Consorzio Iricav Due, che realizza l’opera, di aumentare la segnaletica stradale e di dare maggiore evidenza alla segnaletica, rendendo così immediatamente visibile la viabilità alternativa.

Coloro che con bici, moto e auto vanno da San Michele verso le località Molini e Castiglione possono infatti percorrere la nuova strada a senso unico. Nel senso inverso, in uscita dalle Basse di San Michele, si deve invece utilizzare la Tangenziale Est. Furgoncini ai mezzi pesanti non possono utilizzare la nuova strada per le limitazioni derivanti proprio dalle dimensioni del sottopasso e devono obbligatoriamente utilizzare Via Pontara Sandri, Via Serenelli e Tangenziale Est.

Il Comune di Verona ha inoltre appreso dal Consorzio Iricav Due l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori. È stato infatti spostato il termine del cantiere di Via Unità d'Italia. Il posticipo si rende necessario in quanto durante le operazioni di consolidamento e scavo del manufatto di sbocco sotto Via Unità d’Italia e sotto la linea ferroviaria sono state rilevate delle interferenze idrauliche non precedentemente note e censite in fase di progettazione. Si sono quindi dovute interrompere le attività lavorative, le quali sono riprese a seguito di una modifica del progetto. Modifica che prevede attività di maggior durata e quindi la data di fine lavori è stata indicata al 31 dicembre 2023.