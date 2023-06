Sottopasso di Via Bernini Buri chiude dal 16 giugno per il cantiere della Tav

Da giovedì 16 giugno, chiude al traffico veicolare il sottopasso di Via Bernini Buri, a San Michele Extra. Parte infatti una nuova fase del grande cantiere per la realizzazione dell'Alta Velocità che da qualche mese sta interessando la zona orientale di Verona.

Nello specifico del sottopasso, si tratta di un cantiere che in precedenza era stato programmato nei mesi primaverili, ma che il Comune ha fatto slittare per andare incontro alle richieste dei residenti. Diversi infatti gli incontri e le assemblee pubbliche che si sono tenute dall’avvio dei lavori e che ha visto l'amministrazione confrontarsi con i cittadini per risolvere le principali criticità legate alla viabilità e alle modifiche necessarie per i cantieri.

Lo slittamento della chiusura del sottopasso di Via Bernini Buri ne è la dimostrazione e risponde alla volontà di agevolare residenti e famiglie durante il periodo scolastico, tant’è che i lavori saranno concentrati nei tre mesi estivi e saranno finiti prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Quanto alla viabilità alternativa, per chi entra in località Basse di San Michele potrà percorrere il sottopasso ciclopedonale solo in ingresso, mentre in uscita si dovrà entrare in tangenziale. La soluzione è stata oggetto di tutte le verifiche sulla sicurezza da parte degli uffici comunali e della polizia locale e va incontro anche alle esigenze dei produttori agricoli presenti nella zona.

«Con la chiusura delle scuole parte il cantiere che prevede la chiusura al traffico del sottopasso di Via Bernini Buri - ha affermato l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrrari - In questi mesi è sempre proseguito il confronto con i cittadini, che vengono costantemente informati sugli step del progetto e ascoltati per trovare una mediazione tra le diverse esigenze, fermo restando la necessità di rispettare il cronoprogramma dei lavori».