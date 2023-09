Cantieri Tav: riapre il sottopasso di via Bernini Buri a San Michele Extra

Il Comune di Verona ha annunciato che riaprirà nel pomeriggio di martedì 26 settembre il sottopasso di via Bernini Buri a San Michele Extra. Secondo quanto è stato spiegato in una nota, per un mese il sottopasso sarà percorribile a senso unico alternato, ciò perché «restano da completare le ultime operazioni relative ai sottoservizi, per il rifacimento dell’infrastruttura della rete gas».

In base a quanto riportato da Palazzo Barbieri, il cronoprogramma è stato «perfettamente rispettato». Il cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità, che da qualche mese sta interessando questa parte della città, terminerà dunque nella giornata di lunedì, per riaprirsi dall’indomani al traffico veicolare.

«Durante tutta la fase di lavorazione, - sottolineano da Palazzo Barbieri - sono state organizzate assemblee pubbliche per affrontare, in dialogo aperto con la cittadinanza, le principali criticità legate alla viabilità e minimizzare i disagi. Ne è la prova il calendario stesso del cantiere del sottopasso: inizialmente programmato per i mesi primaverili, l’amministrazione ha deciso di posticiparlo all’estate per rispondere alle richieste dei residenti». Dal Comune viene quindi fatto sapere che «dopo la riapertura del sottopassaggio di via Bernini Buri si procederà con altri lavori che interesseranno la viabilità locale, su via Serenelli e via Campagnoli».

In merito è intervenuto direttamente anche l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari: «In città sono previsti vari cantieri di opere infrastrutturali in questi anni. La linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità è fondamentale per il territorio per raggiungere territori limitrofi in pochissimo tempo. Dal nostro punto di vista, - ha aggiunto l'ass. Tommaso Ferrari - avere l’AV/AC che passa in città rende Verona più attrattiva dal punto di vista trasportistico, ma soprattutto dal punto di vista economico e industriale. Come è stato fatto finora in fase di cantiere, - ha infine assicurato Ferrari - anche gli altri interventi saranno programmati e comunicati tempestivamente alla cittadinanza».