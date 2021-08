Partito senza particolari disagi il cantiere di Ponte Nuovo a Verona

Il Comune informa che non sono state ravvisate particolari criticità, mentre la Polizia Locale consiglia di non transitare nella zona

Il cantiere di Ponte Nuovo, a Verona, che proprio da lunedì 2 agosto prevede deviazioni al traffico in Lungadige Rubele e in via Nizza, dove è stato invertito il senso di marcia, è partito senza grandi disagi.

A fare il punto sulla situazione è lo stesso Comune, che poi sottolinea come la presenza degli agenti della Polizia Locale abbia permesso il regolare scorrere della viabilità, senza particolari criticità. Molte le informazioni che residenti e turisti avrebbero chiesto per individuare da subito percorsi alternativi, mentre i principali problemi sono stati dati dai pedoni, che devono prendere confidenza con i percorsi alternativi individuati e con l'apposita segnaletica.

La situazione si è normalizzata già dal primo pomeriggio, ma tuttavia il consiglio della Polizia Locale è quello di evitare il transito in zona.