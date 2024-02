Manto stradale in cattive condizioni in via Pisano: anticipato il cantiere della filovia

Una richiesta inoltrata dalla Sesta Circoscrizione di Verona, spinge Amt3 a rivedere i piani rispetto alle previsioni di apertura di un cantiere della filovia a Borgo Venezia. In via Pisano infatti il manto stradale è ammalorato e attendere l'intervento come previsto da cronoprogramma, non solo non sarebbe conveniente ma diventerebbe improponibile.

«Esigenza legittima». Così l'ingegner Giuseppe Mazza, presidente di Amt3, ha raccolto richiesta della presidente del Parlamentino Rita Andriani e concordato con la ditta appaltatrice nuove date scadenziate da tempi certi.

I lavori, la cui partenza era prevista nel 2025, inizieranno invece tra poco, nella seconda settimana di marzo e si protrarranno per circa 120 giorni, in cui la viabilità sarà riservata ai soli residenti e frontisti. I cittadini, già ragguagliati sulle modalità di intervento nell’assemblea pubblica dello scorso dicembre, nei prossimi giorni verranno nuovamente raggiunti dal presidente Amt3 e dall'assessore alla Mobilità del Comune di Verona, personalmente attivi sul territorio per informare, volantinare e rispondere ad ogni domanda, dubbio, incertezza, perplessità.

«Come Sesta Circoscrizione - scrive in una nota la presidente Rita Andriani -, ringraziamo Amt3 e Comune di Verona per aver accolto le nostre richieste e quelle di numerosi cittadini. Il manto stradale di via Pisano è pesantemente ammalorato con alcuni cedimenti molto pericolosi, e attendere un altro anno avrebbe avuto risvolti rischiosi. Pur consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, restiamo fin d’ora a disposizione per collaborare e limitare al massimo i disagi provocati dal cantiere».