Tra proteste e aggiustamenti, il traffico a Verona cerca ancora un equilibrio

A Verona, continua la fase di assestamento del traffico. Dal Comune prevedono ancora un paio di settimane in cui gli automobilisti prenderanno le misure alla nuova viabilità modificata dal cantiere del filobus. Poi, la situazione dovrebbe trovare un suo equilibrio.

Un equilibrio fatto di giornate in cui i veicoli scorrono sulle strade senza tanti intoppi e di altri giorni in coda. Giornate in cui anche fattori esterni possono incidere sul traffico, come è accaduto ieri, ad esempio, con la pioggia e con un incidente in autostrada che hanno rallentato il flusso dei veicoli in città e sulla Tangenziale Sud. E come potrebbe accadere anche oggi, giorno in cui comincia la manifestazione fieristica Samoter e in cui alla sera l'Hellas giocherà al Bentegodi mentre in Arena ci sarà il secondo concerto de Il Volo.

Il consiglio rimane dunque quello di pazientare e di non credere che un percorso viabilistico risultato scorrevole un giorno possa esserlo anche nelle giornate successive. Nel frattempo, il Comune sta cercando nuovi aggiustamenti che possano aiutare automobilisti e conducenti di autobus. Per il trasporto pubblico sono state trovate ed allungate le corsie preferenziali per evitare ritardi. E si sta intervenendo anche sulla tempistica dei semafori per armonizzarla con il flusso dei veicoli.

E nonostante dall'amministrazione comunale arrivino messaggi confortanti e tranquillizzanti, non mancano le proteste da parte dei cittadini. «Il Comune informa che la viabilità è sotto controllo e che i flussi di traffico sono regolari - ha commentato il consigliere comunale e parlamentare di Fratelli d'Italia Marco Padovani - Ottimo, ma forse è stato un messaggio precoce da dare alla cittadinanza. Vista la situazione di ieri sarebbe stato più opportuno concentrarsi sui provvedimenti da prendere quando la situazione si aggrava, piuttosto che tranquillizzare. Ieri, la parte Sud di Verona era paralizzata da code chilometriche. Confido che il sindaco Damiano Tommasi e l'assessore competente Tommaso Ferrari riescano in tempi brevissimi a trovare soluzioni idonee al fine di sgravare i quartieri della quarta e quinta circoscrizione che erano letteralmente al collasso».